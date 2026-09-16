Renata Tebaldi International Voice Competition: si entra nel vivo con le semifinali

La musica lirica porta a San Marino voci da tutto il mondo e tramite il palcoscenico e la sua visibilità raggiunge tutto il mondo. Al Teatro Concordia è già entrato nel vivo l’11esimo Renata Tebaldi International Voice Competition, con la presentazione ufficiale e le semifinali: un evento patrocinato da diversi enti istituzionali, su tutti la Reggenza. Quest’anno protagonista è la sezione Opera, dedicata al repertorio da Mozart ai giorni nostri: in gara in totale 44 giovani cantanti, scelti tra 200 iscritti da 46 Paesi. 21 i semifinalisti per una decina di posti riservati – venerdì 18 settembre – al concerto finale, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro diretta da Nicola Valentini e trasmesso in diretta web da Ameria Radio. Una serata di musica e delizia per il pubblico, con la proclamazione dei vincitori. Al primo classificato € 5.000 e una scrittura offerta dal presidente di giuria, in questo caso alla Scala di Milano.

"Sono grato a loro di aver organizzato questa undicesima edizione - commenta Teodoro Lonfernini, segretario alla Cultura -, sanno di avere il supporto delle istituzioni. Dobbiamo continuare affinché questo messaggio si diffonda sempre di più attraverso la logica che lo facciamo per giovani artisti, che poi porteranno le loro competenze anche grazie a San Marino nel mondo".

"Questo concorso - aggiunge Barbara Andreini, vicepresidente Fondazione Renata Tebaldi - non soltanto questo parla di musica a livello internazionale ma soprattutto parla anche di San Marino legato al nome di Renata Tebaldi ad un pubblico internazionale. E questo diventa anche un legame molto stretto con la nostra comunità e il nostro Stato e soprattutto con Renata che ha vissuto qua".

Un appuntamento che nel nome di Renata Tebaldi continua a portare sul Titano talenti e professionisti della scena lirica internazionale, provenienti da tutto il mondo. Paesi diversi ma un unico sogno: fare dell'opera e del canto classico il lavoro della vita. E ad ascoltare le loro performance una giuria d'eccezione.

"Abbiamo davvero un livello molto interessante - assicura Sebastian F. Schwarz, presidente giuria e casting manager Teatro alla Scala - e sono sicuro che avremo una finale di alto livello tra i quali sarà difficile scegliere il vincitore o la vincitrice ma sono sicuro che tutti quelli che arrivano in finale avranno anche una loro vita, un loro posto nel mondo della lirica".

Nel video le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario alla Cultura), Barbara Andreini (vicepresidente Fondazione Renata Tebaldi) e Sebastian F. Schwarz (presidente giuria e casting manager Teatro alla Scala)







