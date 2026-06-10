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Renoir al museo combatte contro "La Pittrice"

Il miglior videogioco dell'anno ai GAME AWARDS (“Clair Obscur: Expedition 33”) anche al Musée d'Orsay parigino in un concerto ispirato alla Belle Époque e alla mostra su Renoir e l'amore

di Francesco Zingrillo
10 giu 2026

Pittura espressionista, arte visiva d'avanguardia, e colonne sonore dedicate alla Francia del Novecento legata a Renoir e alla sua storia d'amore dipinta con la moglie Aline. CLAIR OBSCUR per una GIOIOSA MODERNITÀ “dell'espressione” in un percorso espositivo doppio: dipinti e giochi musicati, appunto. EXPEDITION 33 si sviluppa in una città 'altra' che ricorda la Parigi dai costumi decadenti della Belle Époque di fine Ottocento. L'essere antagonista di dubbia natura non a caso si chiama LA PITTRICE (ferma le vite e le dissolve costringendole e regredire). La missione è combattere per tornare... Un team di distruttori avventurosi cerca di ricostituire una nuova realtà legata alla cultura visiva francese “Fin de siècle” in lirismi musicali e canori: A PAINTED SYMPHONY.




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