Renoir al museo combatte contro "La Pittrice"

Pittura espressionista, arte visiva d'avanguardia, e colonne sonore dedicate alla Francia del Novecento legata a Renoir e alla sua storia d'amore dipinta con la moglie Aline. CLAIR OBSCUR per una GIOIOSA MODERNITÀ “dell'espressione” in un percorso espositivo doppio: dipinti e giochi musicati, appunto. EXPEDITION 33 si sviluppa in una città 'altra' che ricorda la Parigi dai costumi decadenti della Belle Époque di fine Ottocento. L'essere antagonista di dubbia natura non a caso si chiama LA PITTRICE (ferma le vite e le dissolve costringendole e regredire). La missione è combattere per tornare... Un team di distruttori avventurosi cerca di ricostituire una nuova realtà legata alla cultura visiva francese “Fin de siècle” in lirismi musicali e canori: A PAINTED SYMPHONY.







