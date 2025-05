Renzo Rubino & 'la Sbanda' chiudono la stagione con “Il Silenzio fa Tour”

"Intanto, sono felice di tornare a far musica e di ripartire da San Marino, che è un posto magnifico. Dopo alcuni mesi di stop, a gennaio abbiamo fatto l'ultima data con 'la Sbanda,' quindi riprendiamo quello che poi sarà il tour estivo con 'la Sbanda', che è un'entità molto festaiola, sono musicisti un po' di strada, alcuni professionisti, alcuni diventati professionisti, che hanno in comune la volontà di suonare e di divertirsi prima di tutto. Avendo fatto questo disco con la Banda di Paese, la Banda di Paese è un'entità comune in Italia e non solo, ed è un'entità che porta con sé la musica in piazza, la musica al centro dei vicoli. Veniva utilizzata per le processioni, veniva utilizzata per dei cortei e quindi ho trasportato il sacro al profano, alla musica in questo caso cantautorale. Quindi, a San Marino ci sarà un percorso musicale effettivamente per i vicoli, molto libero, con la Banda anche di San Marino e arriveremo al Teatro. Quindi sarà un vero e proprio corteo musicale dove potrebbe accadere di tutto, dove non ci sono regole. E questo è il bello del corteo, che non c'è un tempo preciso, potremmo andare in loop per tanto tempo..”.

Nel video, in collegamento Zoom, Renzo Rubino