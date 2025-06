ISTITUTI CULTURALI Residenza artistica: reading finale di Fanny & Alexander per lo spettacolo "Ghosts" al Concordia Progetto partito il 27 maggio fino al 7 giugno. Una collaborazione tra gli Istituti Culturali di San Marino e L'arboreto - Teatro Dimora di Mondaino.

Residenza artistica: reading finale di Fanny & Alexander per lo spettacolo "Ghosts" al Concordia.

Si è concluso ieri sera il progetto di residenza creativa della Compagnia Fanny & Alexander, iniziato il 27 maggio al Teatro Concordia di Borgo Maggiore per la ricerca e composizione del nuovo spettacolo "Ghosts", rinnovando così la collaborazione tra gli Istituti Culturali di San Marino e L'arboreto - Teatro Dimora di Mondaino.

Gran finale con una prova aperta/reading teatrale, per una produzione dedicata alla percezione del fantasma come presenza scenica, tra luce, suono e corpo. Materializzazioni visive e sonore, tratte dai racconti di fantasmi di Edith Wharton, in stretta correlazione con i movimenti musicali del sound designer Luigi Ceccarelli.

