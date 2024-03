Resilienza sismica di Palazzo Pubblico: sabato 16 marzo, seminario a tema organizzato da UniRsm Appuntamento dalle ore 10.00 nell'aula magna dell'Antico Monastero Santa Chiara, a San Marino Città

Quali sono 'i tempi di recupero' di Palazzo Pubblico in caso di sisma? L'interrogativo attorno al quale ruota lo studio condotto dal ricercatore e docente del corso di laurea in Ingegneria Civile dell'Università di San Marino, Davide Forcellini. Il tema verrà approfondito nel seminario "Resilienza sismica di Palazzo Pubblico", che si terrà sabato 16 marzo, dalle ore 10.00, nell'aula magna dell'Antico Monastero Santa Chiara, nel centro storico di Città.

Forcellini ha concentrato la ricerca “su Palazzo Pubblico in quanto struttura strategica per la nostra comunità. Ciò non solo perché sede delle principali istituzioni, ma anche luogo centrale in cui vengono prese delle decisioni che in caso di sisma sarebbero più urgenti che mai”.

Insieme all’accademico interverranno tre figure incaricate di descrivere il contesto della ricerca e lo scenario nel quale si inserisce, insieme ad altre caratteristiche: Giuseppe Giardi, dottorando della Scuola Superiore di Studi Storici dell’Ateneo sammarinese, illustrerà la storia di Palazzo Pubblico, mentre Daniele Mina, ingegnere dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, farà chiarezza sul concetto di resilienza alla base dello studio. La parola infine al geologo Giacomo Peruzzi, che in passato aveva curato sul Titano una serie di valutazioni nell’ambito di un dottorato svolto all’Università di Siena.

Lo studio verrà inoltre presentato di fronte a una platea internazionale nella cornice della Conferenza Mondiale di Ingegneria Sismica che si svolgerà a Milano dal 30 giugno al 5 luglio.

L'intervista a Davide Forcellini, ricercatore e docente del corso di laurea in Ingegneria Civile

