COLLABORAZIONI “Respiri Sacri”: uscito il nuovo Cd con musiche interpretate dalla flautista Monica Moroni Include un brano a lei dedicato dalla compositrice australiana Katia Tiutiunnik. A settembre la musicista sammarinese tornerà in concerto a Beslan

La particolare sonorità del flauto basso nelle note eseguite da Monica Moroni, flautista internazionale che festeggia un nuovo traguardo: l'uscita del cd, “Respiri Sacri” - per l'etichetta olandese Donemus Composers' Voice – con quattro composizioni di musica contemporanea della australiana Katia Tiutiunnik, una della poche donne al mondo, la quale ha voluto dedicarle un brano specifico, “L'abbraccio della rinascita”. L'omaggio all'ispirazione e ad una lunga collaborazione e alla loro amicizia.

Ad attendere Monica Moroni i primi di settembre, il concerto per le celebrazioni del Ventennale della Strage di Beslan. Un ritorno per lei in Ossezia, da anni vicina alle famiglie dopo il massacro degli innocenti. Poi a primavera 2025 un nuovo Cd di musiche completamente inedite: tre dei brani che verranno inclusi sono stati composti e arrangiati da flautisti dell'Accademia internazionale, di cui Monica Moroni è Ambasciatrice.

Nel video l'intervista a Monica Moroni, flautista internazionale e immagini della sua esibizione per Rtv.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: