Rettore Camerino sul monte per iniziative e collaborazioni in ambito scientifico sanitario.

È salito a San Marino Il rettore dell'Università di Camerino, Claudio Pettinari, che ha incontrato i Segretari Roberto Ciavatta e Andrea Belluzzi per illustrare il progetto di costituzione di un Dipartimento dell’Università della Repubblica di San Marino dedicato alle scienze infermieristiche, chimiche e farmaceutiche. Su tavolo collaborazioni anche con l’ateneo marchigiano, polo storico per quanto riguarda le scienze farmaceutiche, le bioscienze e la medicina veterinaria.



La visita era iniziata nella sede dell’Ambasciata d'Italia, dove il rettore Pettinari ha salutato l'ambasciatore Sergio Mercuri e visitato la mostra “Jodice/Canova e il Neoclassicismo a San Marino”. Visita conclusa a Palazzo Pubblico per l'incontro con il Direttore Generale dell’ISS e il comitato di Bioetica. In agenda l'incontro tra i rettori Petrocelli e Pettinari per avviare una collaborazione tra le due Università.

