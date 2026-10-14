TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Reverie come Leonardo da Vinci

A Milano la stand up comedy della mostra AMARE NON MI SAZIA dell'artista visiva e performativa di Vinci REVERIE tratto da POESIA MALATA fino al 18 ottobre alla CANEPANERI Gallery in un video di Dimitry Buyaka già pubblicato da ARTRIBUNE

di Francesco Zingrillo
14 ott 2026

REVERIE è baldoria e delirio in un sogno che vaga tra pelle e corpo (resverie e rave: stato intermedio della mente con le viscere intorno al cuore). La mostra racconta anche l'artista (ma non solo) sull'amore, la fame che consuma, e la psichiatria. Un unico progetto (nel suo genere veramente unico!) in tre momenti che vanno dal teatro (tragicommedia ironica) alla letteratura (“Poesia malata”) in esposizione performativa (“Amare non mi sazia”), appunto. REVERIE qui è pelle che assorbe e traspare in mucose e tessuti: superfici permeabili che ridono... L'energia 'scura' che permea il corpo esce benefica dalle ferite della donna sofferente d'arte capace di (d)enunciare la malattia mentale senza ipocrisia: REVERIE grazie. Adesso so perché son sazio d'Amore.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura