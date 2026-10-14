Reverie come Leonardo da Vinci

REVERIE è baldoria e delirio in un sogno che vaga tra pelle e corpo (resverie e rave: stato intermedio della mente con le viscere intorno al cuore). La mostra racconta anche l'artista (ma non solo) sull'amore, la fame che consuma, e la psichiatria. Un unico progetto (nel suo genere veramente unico!) in tre momenti che vanno dal teatro (tragicommedia ironica) alla letteratura (“Poesia malata”) in esposizione performativa (“Amare non mi sazia”), appunto. REVERIE qui è pelle che assorbe e traspare in mucose e tessuti: superfici permeabili che ridono... L'energia 'scura' che permea il corpo esce benefica dalle ferite della donna sofferente d'arte capace di (d)enunciare la malattia mentale senza ipocrisia: REVERIE grazie. Adesso so perché son sazio d'Amore.







