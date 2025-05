EVENTI CIRCONDARIO Revolution: genitori come figli I NIPOTI DEI FIORI di Aureliano Amadei a Santarcangelo di Romagna agli incontri con l'autore del Supercinema

I figli dei “Figli dei fiori” anni 60 e 70, in un racconto libero sui frammenti d'infanzia vissuta, on the road nelle comunità hippy. Amadei e quelli come lui cresciuti nel bel mezzo dei grandi cambiamenti che anche oggi 'spaccano' le generazioni. Quelli nati in giro per il mondo... in un documento di vita realizzato tra Bologna, Rimini e Santarcangelo. “Nipoti”: figli di un esperimento esistenziale e politico in una storia corale. Dov'è la rivoluzione hippie dei padri? Che genitori sono diventati i protagonisti? Ma la famiglia 'diversa' dov'è!? Quella controcultura psichedelica di opposizione, però, rimane...

