"Ri-salto nel tempo" con la Compagnia I Teatranti: i problemi di oggi sono quelli di ieri

Vivere nel passato farà riscoprire ai protagonisti l'umanità perduta

23 nov 2025
Al Centro Sociale di Fiorentino, commedia in due atti, della Compagnia "I Teatranti" dal titolo, "Ri-salto nel tempo". Al centro della rappresentazione, una immaginaria macchina del tempo che fa incontrare gente di oggi e di ieri. Vivere nel passato farà riscoprire ai protagonisti una umanità perduta, ma non tutto va per il verso giusto, poiché emergerà la consapevolezza che le problematiche di oggi sono le stesse di ieri. Nei due atti della commedia, situazioni tragicomiche, desideri e riflessioni dei 15 personaggi . Il modo migliore per guardarci allo specchio, giocando con il tempo. 





