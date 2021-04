Riapertura spazi culturali: a teatro con Dante

San Marino per i 700 anni dalla morte di Dante in conferenze e letture fino a luglio. Ieri sera la prima con gli studenti in presenza contingentata al Titano per la riapertura nazionale dei teatri. L'incontro dantesco partica dalla figura di GIOVANNI BERTOLDI traduttore e commentatore latino. Lucia Crescentini docente di lettere classiche ha introdotto gli studi sugli scritti originali “bertoldiani” sulla Commedia e il Sommo Poeta. Divulgazione e approfondimento dal latino al volgare tradotti e curati dall'autrice sammarinese docente anche di greco al Classico. Musica di accompagnamento e arie classiche del giovane e virtuoso pianista di casa Marco Ercolani. Prossimo appuntamento il 25 maggio la mattina in Aula Magna delle Secondarie Superiori con “INSEGNARE DANTE OGGI”.

