"Ribelli", nuova mostra di Elisa Giorgetti: "Al centro non la malattia, ma la persona"

Nuovo capitolo di un racconto per immagini sulla malattia oncologica, sul vissuto che inevitabilmente porta e trasforma. Nel 2025 la mostra 'Ribelle' sceglieva 12 storie al femminile. Quest'anno, sempre per l'ottobre rosa, Elisa Giorgetti presenta 'Ribelli': l'obiettivo si allarga - 17 ritratti, 16 donne e un uomo - e cambia prospettiva, mettendo al centro non il tumore – dice - ma la persona.

“Nel momento in cui ho inaugurato 'Ribelle' - spiega Giorgetti - mi si è aperto un mondo che non conoscevo. La cassa di risonanza è stata talmente ampia che sono rimasta un attimo così... fintanto che ho cambiato: da 'Ribelle' a 'Ribelli', perché ho scoperto che il tumore al seno può colpire anche l'uomo. Questa cosa mi ha scioccato e ho capito anche che, con chiunque io parlassi, nessuno sapeva che questa cosa può succedere anche all'uomo. Ed è stato molto toccante per questa ragione. Quindi, cosa ho fatto? Ho radunato 16 donne, un uomo e da lì sono ripartita. Per non fare una mostra sul tumore - perché di quello è pieno al mondo - ma fare una mostra sulle persone, su come viene appresa questa cosa, per stare meglio. E infatti quello che per me è importante è cercare di far sì che le persone vedano che si può rimanere ancorate a se stesse per stare meglio, per non perdersi”.

Un progetto supportato dagli Istituti Culturali - presente il Direttore Vito Testaj – e con il Patrocinio delle Segreterie per l'Istruzione e Cultura e per la Sanità. E proprio il Segretario Teodoro Lonfernini, nel ricordare un mese di iniziative dedicate alla memoria di Mariella Mularoni – guarda all'arte, alla fotografia come linguaggio potente per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno. “L'anno scorso è stato un ottimo progetto - dice Lonfernini - Elisa Giorgetti ha portato all'attenzione di tutti quanto la sensibilizzazione possa essere fondamentale. Quest'anno lo riproponiamo, viene anche più allargato, riguarda davvero tutti. Sensibilizzare e fare attenzione a chi ha avuto momenti di difficoltà può essere un elemento di grande umanità”.

Nel video, l' intervista a Elisa Giorgetti, fotografa















