OTTOBRE ROSA "Ribelli", nuova mostra di Elisa Giorgetti: "Al centro non la malattia, ma la persona" Nel mese della prevenzione del tumore al seno, il progetto fotografico di Elisa Giorgetti. Palazzo Graziani gremito per l'inaugurazione della mostra, fino al 31 ottobre

Nuovo capitolo di un racconto per immagini sulla malattia oncologica, sul vissuto che inevitabilmente porta e trasforma. Nel 2025 la mostra 'Ribelle' sceglieva 12 storie al femminile. Quest'anno, sempre per l'ottobre rosa, Elisa Giorgetti presenta 'Ribelli': l'obiettivo si allarga - 17 ritratti, 16 donne e un uomo - e cambia prospettiva, mettendo al centro non il tumore – dice - ma la persona.

“Nel momento in cui ho inaugurato 'Ribelle' - spiega Giorgetti - mi si è aperto un mondo che non conoscevo. La cassa di risonanza è stata talmente ampia che sono rimasta un attimo così... fintanto che ho cambiato: da 'Ribelle' a 'Ribelli', perché ho scoperto che il tumore al seno può colpire anche l'uomo. Questa cosa mi ha scioccato e ho capito anche che, con chiunque io parlassi, nessuno sapeva che questa cosa può succedere anche all'uomo. Ed è stato molto toccante per questa ragione. Quindi, cosa ho fatto? Ho radunato 16 donne, un uomo e da lì sono ripartita. Per non fare una mostra sul tumore - perché di quello è pieno al mondo - ma fare una mostra sulle persone, su come viene appresa questa cosa, per stare meglio. E infatti quello che per me è importante è cercare di far sì che le persone vedano che si può rimanere ancorate a se stesse per stare meglio, per non perdersi”.

Un progetto supportato dagli Istituti Culturali - presente il Direttore Vito Testaj – e con il Patrocinio delle Segreterie per l'Istruzione e Cultura e per la Sanità. E proprio il Segretario Teodoro Lonfernini, nel ricordare un mese di iniziative dedicate alla memoria di Mariella Mularoni – guarda all'arte, alla fotografia come linguaggio potente per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno. “L'anno scorso è stato un ottimo progetto - dice Lonfernini - Elisa Giorgetti ha portato all'attenzione di tutti quanto la sensibilizzazione possa essere fondamentale. Quest'anno lo riproponiamo, viene anche più allargato, riguarda davvero tutti. Sensibilizzare e fare attenzione a chi ha avuto momenti di difficoltà può essere un elemento di grande umanità”.

Nel video, l' intervista a Elisa Giorgetti, fotografa



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