RACE FOR GLORY Riccardo Scamarcio superstar a Riccione: "Nessuna differenza nel fare un film in Italia o all'estero" L'attore è arrivato a bordo della Lancia Delta S4 del presidente della FAMS di San Marino Paolo Valli.

Una serata magica quella di giovedì 1° agosto, organizzata da Giometti Cinema. Riccardo Scamarcio ospite al Parco degli Olivetani a Riccione, ha presentato insieme al regista ravennate Stefano Mordini il film Race for Glory: Audi vs Lancia. Scamarcio ha inaugurato la presentazione con un ingresso spettacolare, guidando la Lancia Delta S4 messa a disposizione dal Presidente della FAMS e pilota di San Marino Paolo Valli. “Sono posti generosi questi, sono felice di essere qua” afferma il regista ai microfoni di RTV.

Race for Glory è un film che racconta la storia di un gruppo di persone che riescono in un'impresa impossibile. "Per me è proprio la fotografia di quando anche di fronte a un avversario potente e che ha dietro molti mezzi economici e tecnologici come l'Audi, si possa vincere... Con l'ausilio dell'ingegno, della passione, dell'amicizia, di valori che sono prettamente umani. L'umanità che vince contro l'arroganza del danaro.”

Il lungometraggio racconta l'incredibile storia del Campionato del mondo di rally del 1983, in cui i coraggiosi sfavoriti del team Lancia, guidati dal carismatico dirigente sportivo Cesare Fiorio, interpretato da Scamarcio, affrontarono il team Audi in un'impresa difficilissima. L'incontro fra il protagonista di questa incredibile vittoria e Riccardo è avvenuto in maniera fortuita “Cesare ha una masseria a 20 chilometri da casa mia, in Puglia”.

Scamarcio è famoso come attore e produttore anche all'estero. “Non c'è nessuna differenza nel fare un film in Italia o fuori. Le dinamiche creative sono sempre le stesse e i soldi non possono cambiare questi processi artistici e naturali. Sono le persone, le intuizioni e il feeling che si crea fra regista e attore a fare la differenza. Le emozioni, i sentimenti, non hanno valore, no?” conclude.

