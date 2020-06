Riccione Riccione commedia sotto l'ombrellone

Commedia romantica alquanto romagnola tutta girata in riviera sarà disponibile su varie piattaforme in 130 paesi: di questi tempi di più proprio non si può... Amorazzi di spiaggia sotto il sole e l'ombrellone tra aperitivi, disco (all'aperto) e in pedalò, da far invidia a “Rimini Rimini” ma con più ragazzi e ragazze di oggi. Progetto dal tempismo perfetto cade dopo SUMMERTIME ambientata a Cesenatico e già vista nel dopo covid per la terza fase avanzata ci pensa Riccione a far da traino. Bagnini e playboy nostrani di almeno 3 generazioni a confronto. Pop, nazional popolare, la base musicale tratta da THEGIORNALISTI non si fa mancare il cameo del solista Paradiso. Tra over e under ci sono junior e senior di famiglia in un gelatone riccionese misto per l'estate che rilancia la costiera più popolare d'Europa soprattutto in Italia.

fz