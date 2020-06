PRIMA FILM ROMAGNA Riccione Riccione commedia sotto l'ombrellone L'estate italiana passa ancora dalla Perla Verde con SOTTO IL SOLE DI RICCIONE ispirato da Enrico Vanzina per la regia di Younuts sbarca su Netflix e da luglio per tutti anche in tv

Commedia romantica alquanto romagnola tutta girata in riviera sarà disponibile su varie piattaforme in 130 paesi: di questi tempi di più proprio non si può... Amorazzi di spiaggia sotto il sole e l'ombrellone tra aperitivi, disco (all'aperto) e in pedalò, da far invidia a “Rimini Rimini” ma con più ragazzi e ragazze di oggi. Progetto dal tempismo perfetto cade dopo SUMMERTIME ambientata a Cesenatico e già vista nel dopo covid per la terza fase avanzata ci pensa Riccione a far da traino. Bagnini e playboy nostrani di almeno 3 generazioni a confronto. Pop, nazional popolare, la base musicale tratta da THEGIORNALISTI non si fa mancare il cameo del solista Paradiso. Tra over e under ci sono junior e senior di famiglia in un gelatone riccionese misto per l'estate che rilancia la costiera più popolare d'Europa soprattutto in Italia.

fz



I più letti della settimana: