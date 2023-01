ARTE Riccione, tanti visitatori alla mostra “Frida Kahlo, una vita per immagini”. Porte aperte fino al primo maggio

Una donna, un'icona, per tanti fonte d'ispirazione. Alla Villa Mussolini di Riccione la mostra “Frida Kahlo, una vita per immagini”, oltre 100 foto in esposizione, di cui la maggior parte originali, per scoprire più da vicino la vita e l'arte, due lati della stessa medaglia, di un'artista rivoluzionaria e libera. "Frida di fatto è diventata un'icona, una leggenda - afferma Sandra Villa, assessora alla Cultura -. La parte che sta attirando maggiormente i visitatori sono le sue esperienze di vite, le passioni, gli amori, l'anticonformismo. In un tempo lontano in cui la figura della donna era molto stereotipata, è riuscita a liberarla". Il contesto storico della rivoluzione messicana, i vestiti tipici del Paese portati sempre con orgoglio da Frida, la sua intimità, la sua casa Azul, oggi un museo.

E poi l'amore con Diego Rivera, i dolori causati da un'incidente, ma nonostante tutto una gran voglia di vivere. C'è tutto questo negli scatti che la ritraggono, realizzati da fotografi professionisti, come suo padre e altri uomini con cui ha avuto una relazione. Una mostra coinvolgente, che sta attirando diversi visitatori, a partire dal giorno dell'inaugurazione, 25 novembre, data simbolica. "Per tutto il periodo delle festività natalizie abbiamo avuto oltre 2300 visitatori, numeri importanti per la nostra realtà - conclude l'assessora alla Cultura -. Questo ci restituisce un grande feedback. Speriamo il successo possa durare fino a maggio".

Nel video l'intervista a Sandra Villa (assessora alla Cultura)

