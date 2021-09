FEMMINISMO E CULTURA Ricerche: donne ingannate da secoli Un documento-inchiesta della catanese Maria Arena smaschera IL TERRIBILE INGANNO contro le donne in ogni ambito dalla voce del nuovo movimento femminista italiano

Tra femminismo e autodeterminazione donne che traggono spunto dal movimento argentino NON UNA DI MENO. Una presa di coscienza sorprendente e non solo un atto d'accusa contro il maschilismo figlio del patriarcato del secolo scorso ancora strisciante nel contemporaneo, secondo la regista femminista. L'autrice, Maria Arena, parte dalla madre “obbligata a tutto...” e dal DESIDERIO di tutte. Il cuore dallo sciopero (“produttivo e riproduttivo”) dell'8 marzo 2017: una non-festa per un'altra forma di cittadinanza per tutte. Il lavoro è una mappatura sulla violenza come nel VIAGGIO IN ITALIA di Pasolini per Comizi d'amore. 100 ore di materiale divenuto un archivio politico consultabile. Un docu-film di 1 ora e ¾ di valore storico su FEMMINISMO E CULTURA. Il documento è un tempo buono per la rielaborazione del lavoro di un intero movimento presente da nord a sud sottoposto a “una terribile censura”. La donna è fondante perché all'origine della vita e il femminile è sempre inafferrabile e indefinibile: un divenire ciclico non circolare e lineare che disvela IL TERRIBILE INGANNO, appunto.

