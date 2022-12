RicuciAMO: fino a Natale il progetto di sostegno alle donne vittima di violenza L'obiettivo è far acquisire competenze in ambito tessile a chi si trova in percorsi di protezione per poi favorire l’inserimento nel mondo del lavoro

RicuciAMO: fino a Natale il progetto di sostegno alle donne vittima di violenza.

Da dicembre, al San Marino Outlet Experience, prende vita il progetto RicuciAMO, che vede in primo piano la collaborazione dell’Authority per le Pari Opportunità e dell'Outlet di Serravalle. Progetto attivato dal comune di Faenza e l’associazione SOS Donna con il sostegno della Provincia: è finalizzato a far acquisire competenze specifiche in ambito tessile alle donne vittime di violenza che si trovano in percorsi di protezione per poi favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro, così da permettere un’indipendenza economica, elemento fondamentale per la loro autonomia e l’allontanamento da situazioni di sottomissione nei confronti dei loro aguzzini.

L’Authority sammarinese ha coinvolto il Soroptimist Single Club di San Marino, attivo sul territorio con attività e progetti dedicati alle donne vittime di violenza, uno tra tutti l’allestimento della “Stanza per te” presso il comando della Gendarmeria.

Nel periodo natalizio presso San Marino Outlet Experience, in uno spazio dedicato saranno messe in vendita calze realizzate dal laboratorio RicuciAMO; sarà inoltre predisposto un servizio di confezionamento dei pacchi regali ad offerta libera, curato dalle socie del Soroptimist Club. Il ricavato sarà destinato a progetti di sostegno delle vittime di violenza.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: