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Ridere con la luce che seppellisce l'oscurità

UN PO' DI LUCE il film dell'iraniano Ali Asgari dopo la presentazione alla BIENNALE CINEMA di Venezia è in sala d'essai e nei circoli d'autore tra Emilia Romagna e Marche

di Francesco Zingrillo
21 ott 2026

La luce serve alle piante e la pellicola di ASGARI le mette in scena con tragica ironia tipica dell'autore persiano. Dalle finestre arriva la vita per la fotosintesi e la morte per donne (come la studentessa 23enne, Najmeh Amini, condannata a morte per blasfemia in appello presso la corte suprema di stato proprio ora) e uomini da dentro il paese e attraverso i bombardamenti anche da fuori: mediante il regime teocratico in guerra con Trump e 'sottotraccia' con Israele. Il regista di Teheran che ha studiato cinema a Roma usa il paradosso comico dentro la crisi sociale di un popolo vessato da tutti. Come il medico (dichiaratosi suicida) radiato per aver aiutato i manifestanti feriti. Il grigio della città contrasta con il verde dei vegetali.




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