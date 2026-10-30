Ridere da morire...

Il fra' giullare da Casamacchia è più ironico che eretico: ride col Signore nel Vangelo. Le prediche comiche del frate visionario commuovono perché con Dio si ama e basta.
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DIO RIDE di Giovanni Veronesi protagonista Pierfrancesco Favino con Silvio Orlando e Carlo Cecchi per le festività sammarinesi del weekend fino al 4 novembre al San Marino Cinema Concordia
Il fra' giullare da Casamacchia è più ironico che eretico: ride col Signore nel Vangelo. Le prediche comiche del frate visionario commuovono perché con Dio si ama e basta.