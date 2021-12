"RidilLove": Ridillo, 30 anni suonati...

Dallo storico studio FUNK LAB di Luzzara in Emilia alla reggiana Rocca di Novellara l'happening dei RIDILLO fan ancora una volta a casa un concerto-spettacolo in teatro della famosa band anni 90 che esordì nel 1995 con il primo disco CARTOLINE. Al di là delle mode "RIDILLO LIVE in 30 ANNI SUONATI..." buone cose e buoni suoni in nome della leggerezza dei tempi passati è il marchio della speranza del gruppo fankySoul. Oltre 900 concerti dalla provincia al Giappone con James Brown e Gianni Morandi, 8 LP e un doppio live. I 4 musicisti festeggiano ogni 22 del mese (a dicembre sarà l'ultimo) con una nuova traccia su piattaforma digitale: lo spirito del Caimano continua...

fz