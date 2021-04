"Riflessi(oni)": i sogni dipinti su specchio

“REFLECTIONS”: riflessi per riflettere su se stessi attraverso gli altri e l'arte dipinta sugli specchi. Rispecchia l'ANIMA MUNDI cioè il mistero di sé espresso dalla meta-pittura disegnata in modo naturale a tutte le latitudini: come mai? ELENA MORIZIO indaga da anni attraverso la SIMBOLOGIA una tecnica dell'io-specchio riflesso dell'umano e dell'assoluto presente in molte religioni orientali. Le superfici riflettenti incise con il diamante diventano una rivoluzione artistica 40 anni fa con l'estetica di Lorenzo Ostuni proposte in modo onirico anche a Fellini. Le opere presenti alla Caverna di Platone di Roma sono il punto di partenza del progetto “FOR CHANGE” di MORIZIO GRACE BROISE proposto in 200 stati compreso San Marino. Andare oltre la pandemia sin dal marzo 2020 battendo il coronavirus su un grande specchio che ci contiene tutti...









