EMILIA SPETTACOLI “Rifugi”: l'amore al tempo del teatro VUOTI D'AMORE la pièce prodotta da NoveTeatro alla stagione estiva “RIFUGI” di Reggio Emilia stasera al Cortile teatrale dell'Orologio

Cosa cresci a fare se poi muori? “Mettere in scena” un flusso di coscienza. Allestire un mezzo secolo di vita sopra ad un palcoscenico spogliato di ogni orpello. Un uomo e una donna provano. Su di un palco di solito si prova prima di dare inizio ad uno spettacolo. Questa sera si recita un dialogo d’amore. Un amore che non c’è. Perché l’amore, quello della Bibbia e di Hollywood, non c’è. Si cercherà di dargli forma e corpo in tutti i modi. Frugando nella scatola nera dei ricordi, cercando di ridare colore ad altri presunti amori. L’amore non c’è. E forse non esiste nemmeno un’idea precisa di futuro. Si proverà quindi a risolvere tutto attraverso un salto nel vuoto, che abbiamo dentro... «Abbiamo voluto raccontare l’amore per il nostro mestiere in una commedia che non lasciasse scampo ai sentimenti. In conclusione: una commedia per chi ha perso la strada e vuol trovare un posto-ristoro, di questo si tratta». (Elisa Lolli e Gabriele Tesauri)

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: