RIM Rimini capitale italiana della musica per quattro giorni Dal 30 agosto al 2 settembre concerti, incontri e presentazioni, con ospiti prestigiosi, anche per sostenere i territori alluvionati

Dal 30 agosto al 2 settembre Rimini sarà la capitale italiana della musica, e darà anche sostegno ai territori colpiti dall'alluvione. Musica, ospiti, incontri, concerti, festival, presentazioni e proiezioni. E' “Rimini in Musica” che per quattro giorni vedrà una serie di appuntamenti all'Arena Francesca da Rimini, al teatro degli Atti e nel luogo simbolo della storia culturale della città, l'Arena degli Agostiniani. Dal rapporto tra musica e illustrazioni, dalla professione del dj al ruolo dei videoclip, fino alle esibizioni dal vivo di grandi artisti come Angelo Branduardi, Beppe Carletti dei Nomadi e Tiromancino, fino al giovanissimo Cricca. Tra gli ospiti annunciati anche Pupi Avati, Anna Falchi, Stefano Di Battista, Celso Valli e Fio Zanotti. La rassegna è a ingresso gratuito, ma sosterrà le popolazioni colpite dall'alluvione, dunque si chiede una donazione sul conto corrente ufficiale della Regione Emilia-Romagna IBAN IT69G0200802435000104428964

Nel video le interviste a Giordano Tittarelli, presidente Nove Eventi, e a Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: