EMILIA ROMAGNA TEATRO Rimini come una visionaria "Italia in miniatura" Lo spettacolo "RIMINI", finalista del Bando RADAR regionale e vincitore del Premio Direction in Emilia presto all'ITC teatro di Bologna, è un reportage creativo sulla candidata Capitale della Cultura 2026

Il Gruppo teatrale RMN ha posto delle domande su Rimini? L'immaginario collettivo la vuole ancora città del divertimento ma oggi aspira ad essere altro per cultura e intrattenimento. È pur sempre il paese di Fellini e dei racconti di Tondelli per non parlare dell'entroterra riminese di Tonino Guerra. Indagine sul campo e questionari a oltre 50 persone per definire un REPORTAGE CREATIVO dell'anima e del cuore romagnoli in dramImaturgia e laboratorio teatrali. 7 artisti per 7 realtà in un solo progetto collettivo nato nel 2018 su input della regione. La scuola di teatro bolognese “ALESSANDRA GALANTE GARRONE” ha fatto il resto. Un giornalista vero che rincorre un'influencer degli ultimi tempi..., intervistano un filosofo una bagnina e una cameriera, 'investigano' su: cos'è Rimini? Una specie di visionaria ITALIA IN MINIATURA...!?Una specie di visionaria ITALIA IN MINIATURA!?

