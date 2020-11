CONCORSO CORTI RN Rimini dei cortometraggi per 20 giorni online AMARcort 2020 Film Festival riminese ha aperto in mattinata l'edizione n°13 online con la 3 giorni dedicata alle scuole e il saluto di Lucia Azzolina Responsabile della Pubblica Istruzione

Rassegna di corti sotto il segno di Fellini per il Centenario aperta agli studenti con la sezione “Miranda” per bambini che voteranno il loro corto preferito direttamente a scuola. 20 giorni al posto di 6 con “Il Giro del mondo in 80 corti” e “Il cine ai tempi del coronavirus”. Incontri “one to one” tra autori e produttori addirittura dalla Norvegia (partecipa la regista Anna Gutto) rigorosamente in streaming. AMARcort fa parte della Short Film Conference per la promozione del cortometraggio. Il festival riminese che prende nome dal film AMARCORD non dimentica il maestro con testimonianze e momenti artistici dedicati al Fellas. Spazio alla crisi delle sale cinematografiche con il dibattito tra i 3 esercenti riminesi più colpiti dal lockdown: Massimiliano Giometti della catena MULTIPLEX, Elena Zanni di Settebello-Fulgor, Stefano Tonini del Tiberio di San Giuliano.

