Rimini, il 'Giudizio universale' sarà restaurato: siglato protocollo d'intesa tra Comune e Diocesi

È uno dei principali capolavori del patrimonio artistico riminese e ora il 'Giudizio Universale' di Giovanni da Rimini sarà presto restaurato. È stato infatti firmato un protocollo d'intesa da parte del sindaco Jamil Sadegholvaad e del vescovo Nicolò Anselmi sulla valorizzazione dell'opera trecentesca di proprietà della Diocesi di Rimini attualmente conservata nel Museo della Città.

L'affresco, originariamente situato nella chiesa di Sant'Agostino poi strappato e montato su tela a fini conservativi a inizio del Novecento, fa parte ora di un percorso espositivo che mette in risalto le opere medievali riminesi. Da alcuni recenti rilievi - fanno sapere dal Comune - è emersa la necessità di un intervento conservativo a lungo termine del timpano, che presenta problematiche strutturali legate al naturale trascorrere del tempo e ai restauri condotti da Giovanni Nave tra il 1916 e il 1926.

"Tutte le modalità e le azioni saranno valutate di concerto con la competente Soprintendenza, che vaglierà la qualità scientifica e la sostenibilità delle proposte di restauro - affermano da Palazzo Garampi -. In parallelo saranno attivate strategie di fundraising per la copertura dei costi di restauro e valorizzazione. Una volta selezionato il progetto di restauro, Comune e Diocesi sottoscriveranno un secondo accordo che ne disciplini l'attuazione e le modalità di finanziamento, nonché il piano operativo per il cantiere e la valorizzazione dell'opera".