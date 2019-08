Rimini: il Teatro Galli inserito nelle 100 esperienze al mondo da vivere nel 2019

Il settimanale statunitense 'Time' ha inserito nello speciale 'World's Greatest Places', dedicato alle 100 esperienze al mondo da vivere nel 2019, il Teatro 'Galli' di Rimini riaperto il 28 ottobre scorso dopo oltre 75 anni ed un lungo restauro della struttura devastata dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Nello speciale, il magazine stila un elenco di 100 luoghi al mondo, classificati in diverse categorie - musei, parchi, ristoranti e hotel - e selezionati da giornalisti, corrispondenti ed esperti del settore. Nella selezione è stata valutata la qualità, l'originalità, il grado di innovazione, la sostenibilità. Parlando del 'Galli', la testata americana ne ripercorre la storia citando la riapertura dopo i lunghi lavori di recupero e i ritrovamenti archeologici che ne danno un ulteriore valore aggiunto. Nella classifica sono solo due le esperienze italiane segnalate in tutte le categorie: oltre al Teatro 'Galli', il 'Time' suggerisce il Castello di Santa Severa a Santa Marinella.

"Una citazione inaspettata e che ci inorgoglisce - è il commento del sindaco di Rimini, Andrea Gnassi e dell'assessore Giampiero Piscaglia -. Vedere Rimini e il suo teatro inseriti tra le esperienze di viaggio da non farsi sfuggire è l'ennesima testimonianza del valore del percorso di rinascita culturale che la città sta vivendo e dell'attenzione". D'altronde, argomentano gli amministratori romagnoli "solo negli ultimi mesi 'Forbes' ha scelto Rimini fra le mete più interessanti per il 2019, il 'New York Times' ha inserito la città e il cinema Fulgor nella prestigiosa lista dei '52 places to go', nel 2018 Rimini era al primo posto della 'Best in Europe' stilata da 'Lonely Planet'. Significa - concludono - che investire sulla trasformazione urbana, sulla cultura e sull'identità è la chiave per vincere le sfide del futuro".

Sono state circa 40.000 le presenze dall'inaugurazione del teatro che ha celebrato la riapertura con 4 serate speciali che hanno visto sul palco Cecilia Bartoli, Roberto Bolle e Valery Gergiev. Nei giorni scorsi, il 'Galli' ha ospitato Riccardo Muti alla guida dell'Orchestra 'Cherubini' innanzi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.