Rimini in festa per i 400 anni della Biblioteca Gambalunga

Nella giornata mondiale del Libro, Rimini festeggia la cultura e la sua Biblioteca, prima istituzione civica e pubblica d'Italia, nata nel 1619 per volere del mecenate Alessandro Gambalunga. Festa di compleanno con un fitto programma di iniziative: biblioteca aperta tutto il giorno, fino alle 21, con visite guidate, laboratori, reading.

Dalle 16.30 la festa si sposta in un altro luogo simbolo, il Teatro Galli, insieme a personalità del mondo della cultura, maestri della parola. Dopo il saluto delle istituzioni, alle 17.15, Luciano Canfora terrà una lezione magistrale sulla “Storia politica delle biblioteche”. Alle 18.30 Alessandro Bergonzoni insieme a Marino Sinibaldi saranno impegnati nella conversazione “Leggi per il silenzio”.

Alle 21 al Teatro degli Atti il cantore e cantautore Vinicio Capossela sarà protagonista dell'incontro “Ri-trovatori – uomini e bestie in libri e canzoni”. Festeggiamenti al via oggi, proseguiranno con lezioni, mostre, presentazioni di libri nei prossimi mesi, per tutto il 2019