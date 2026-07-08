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Rimini, Lino Banfi premiato all'Italian Global Series. Oggi l'omaggio ai 60 anni di Star Trek a Riccione

L'attore riceve il Maximo Excellence Award a Rimini. Il festival della serialità si sposta a Riccione, dove oggi 8 luglio proseguono anteprime, incontri e ospiti internazionali

8 lug 2026
@IGSFestival
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Lino Banfi guarda già al futuro, ma prima si prende l'abbraccio del pubblico e il Maximo Excellence Award, il riconoscimento alla carriera dell'Italian Global Series. Sul palco della Corte degli Agostiniani di Rimini, l'attore ha annunciato anche un nuovo progetto: un podcast che si chiamerà "Parlando con le stelle", dedicato ai racconti della sua vita e degli incontri che hanno segnato la sua lunga carriera.

Il premio arriva a pochi giorni dal suo novantesimo compleanno e celebra oltre sessant'anni di cinema e televisione, culminati nel successo di "Un medico in famiglia", dove ha dato volto all'indimenticabile Nonno Libero. Durante la serata, Banfi ha ricevuto il riconoscimento da Verdiana Bixio e dalla Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni.

L'Italian Global Series, alla sua edizione 2026, è il festival dedicato alla serialità italiana e internazionale. Dal 4 luglio ha trasformato Rimini in un punto d'incontro tra pubblico e grandi protagonisti del settore, alternando anteprime, incontri con attori, registi e produttori, masterclass e premi alla carriera. Tra gli ospiti già passati dal festival figurano Robert Powell, Carlton Cuse, John Ridley, Elena Sofia Ricci e molti altri nomi del panorama televisivo mondiale.

Da ieri il testimone è passato a Riccione, dove il festival prosegue fino all'11 luglio con nuove anteprime e appuntamenti aperti al pubblico. Oggi, 8 luglio, al Palariccione si parlerà del lavoro del casting con Kate Rhodes James e Francesco Vedovati, mentre in serata arriveranno le premiere di produzioni internazionali e italiane, fino all'atteso omaggio ai 60 anni di Star Trek, con la presenza di Anson Mount, Rebecca Romijn, Jeri Ryan, Nicholas Meyer e Celia Rose Gooding. In programma anche la consegna dei nuovi Maximo Award e un nuovo appuntamento dei Midnight Screening sulla spiaggia.





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