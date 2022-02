"Rimini, Rimini" alla tedesca

Un inverno riminese tra locali notturni, alberghi e bagni innevati, per la “ballata di amammam di Richie Bravo”( Michael Thomas) nel lungo inverno della vita non solo professionale della pop star in declino. L'artista ha scelto il suo crepuscolo italiano nella capitale del turismo romagnolo altrattanto decadente vista dal regista austriaco Ulrich Seidl. Bravo canta sui pullman e fa concertini rimediati in albeghi equivoci (di una città morente) pronto al sesso a pagamento per le fan tedesche attempate che svernano in riviera. Seidl svela i vizi privati e le pubbliche miserie della società germanica. Richie ha un repertorio SCHLAGER, sdolcinato e melodico alla teutonica effettivamente nazionalpopolare, tanto da far sorridere e divertire il pubblico della Berlinale con l'ironia tipica degli austriaci: a sud del nord. Un ridicolo maschio per un patetico femminile d'altri tempi che ricorda i vitelloni alla sturmtruppen...

