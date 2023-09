EMILIA ROMAGNA TEATRO Rimini: uno spettacolo dove si paga sempre WONDERBOOM della compagnia Pensieri Acrobati nell'ambito di CITTÀ VISIBILI al Teatro degli Atti riminese

Groucho Marx sentenziava ridendo a denti stretti in scena: “Nella vita ci sono cose ben più importante del denaro. Il guaio è che ci vogliono i soldi per comprarle”. WONDERBOOM è un'asta, un mercato a premi. Si dovrà metter mano al portafoglio non solo in palcoscenico. In platea si tende a toccare la tasca dei pantaloni o a cercare la borsa dei soldi per partecipare a pieno. Paghereste per salvarvi e salvare la città, cosa preservereste a ogni costo? RISPONDI...

