Rimini vista dalla "Rimini" del cinema austriaco

Ritchie Bravo (Michael Thomas) è una sorta di Mickey Rourke suonato e ubriacone alla austriaca che si esibisce e si prostituisce in squallidi alberghetti riminesi per turisti da pullman tour a basso prezzo di lingua tedesca. Le storie in verità sono due: RIMINI e SPARTA (uscirà un “Rimini due” più spartano, forse). Due film protagonisti i famigliari: nel primo nostrano compare una figlia diciottenne (Tessa e il fidanzato) che rivuole soldi e passato. Movie che sembrano documentari di stile (iperrealista) verista falsato dall'idea che i tedeschi hanno della cittadina balneare romagnola in letargo.... Nebbia, negozi chiusi, hotel vuoti e il clima da covid, che desatura i colori: il padre demente e in carrozzella, in una clinica-ospizio come tante in riviera, fa della solitudine l'aria malata e anaffettiva di una RIMINI bella moribonda; anche nella parte seconda!?