Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli comunica che la replica della commedia “Set, Quatorg, Vintoun,Vintot” prevista presso il Teatro Nuovo di Dogana per martedì 18 Marzo, viene rinviata a data da destinarsi a causa una forte indisposizione di una delle attrici . Ancora da individuare una nuova data per quella che ha debuttato in occasione della Festa Nazionale di Sant’Agata, con notevole successo