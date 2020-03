Rinviato a maggio il Forum del Dialogo

15-16 maggio. Sono le nuove date che il Forum del Dialogo fissa per l'appuntamento con la V edizione dedicata ad Ambiente e Cambiamenti climatici, invece atteso per i prossimi 5-6 marzo. L'evento slitta, ancora, viste le indicazioni dell'ordinanza della Segreteria alla Sanità per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. "Momento di grande richiamo – precisa il Forum – dato il consenso ottenuto dentro e fuori San Marino con ampie adesioni da parte di Istituzioni e organismi internazionali" – quest'anno anche 15 Comuni. “Un evento che – sottolineano gli organizzatori - “merita di essere riproposto non fosse altro che per dimostrare nei fatti che San Marino è un vero crocevia internazionale di dialogo”.