ULTIM'ORA Rinviato il concerto in Pieve del coro Männerstimmen Basel

Rinviato il concerto in Pieve del coro Männerstimmen Basel.

Rinviato il concerto del coro Männerstimmen Basel, che si doveva tenere in Basilica del Santo, oggi alle ore 17,30 è stato annullato per un imprevisto non dipendente dalla volontà. Il concerto sarà rinviato a data da destinarsi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: