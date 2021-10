SAN MARINO TEATRO Riparte con entusiasmo la stagione teatrale 2021/2022

Riparte con slancio la stagione teatrale sammarinese. Articolata e ricca di grandi nomi: è un ritorno nei teatri che entusiasma e gratifica quanti vi hanno lavorato con passione per mettere a punto una stagione che non lascerà delusi. San Marino Teatro si presenta con il suo cartellone di 16 spettacoli, 7 al Nuovo di Dogana e 9 al Titano di Città, più altri 3 eventi speciali e collaterali ed una rassegna musicale in collaborazione con San Marino United Artists.

Recuperati gli spettacoli cancellati nel 2020 causa Covid, con l'aggiunta di vere e proprie chicche. Inaugura la stagione il 2 novembre al Teatro Nuovo, Filippo Timi con Lucia Mascino in “Promenade de santé”; poi, via via, un lungo elenco di stelle illustrato da Marilena Stefanoni degli Istituti Culturali: Stefania Rocca, Leo Gullotta, David Riondino, Rocco Papaleo, la novità Drusilla Foer, Giuliana Musso e tanti altri. Per la prima volta in Repubblica, anche Claudio Bisio. Spicca inoltre un'opera teatrale in realtà virtuale, ovvero indossando un visore, proposta dall'attore Elio Germano, in programma a fine gennaio nella Settimana della Memoria. E a primavera 2022, lo spettacolo-concerto di Guenda Goria su Clara Wieck Schumann, in collaborazione con il Kiwanis Club San Marino, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Quest'anno - spiega Marilia Reffi - non saranno previsti abbonamenti, bensì Carnet da 3 o 5 spettacoli oltre ai normali biglietti per ogni singola rappresentazione. La vendita sarà attiva da venerdì 29 ottobre, online sul sito www.sanmarinoteatro.sm e fino al 2 novembre presso la biglietteria del Teatro Nuovo.



Nel video l'intervista a Vito Testaj, Direttore Istituti Culturali e Andrea Belluzzi, Segretario di Stato alla Cultura.







