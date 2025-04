GIOCHI DEL TITANO Riparte “Mementi – Mercoledì d'autore”. Ad aprire la nuova edizione Anna Folli Per come è stato raccontata la vita di Onassis, questo libro rappresenta un vero e proprio inedito.

Torna la rassegna "Mementi - Mercoledì d'autore" alla Giochi del Titano. Ad aprire la nuova edizione Anna Folli con "Prendersi Tutto" sulla vita di Aristotele Onassis, celebre armatore greco, a lungo legato sentimentalmente alla divina Maria Callas e poi marito della first lady d'America Jacqueline Kennedy, come mai raccontata prima d'ora. Una vita piena e ricca, fatta però di alti e bassi.

"Non è una classica biografia - spiega Anna Folli - ma ho scritto un romanzo intorno alla sua figura. Gli avvenimenti che racconto sono tutti reali, ma i pensieri, le emozioni, i dialoghi sono invece frutto della mia fantasia. Ho deciso di trattarlo in modo diverso dai miei libri precedenti, in cui c'è un narratore che parlava in terza persona, ma ho affidato la storia di Aristotele Onassis ad una serie di personaggi, che sono poi le persone che gli sono state più vicine, che lo hanno conosciuto, il padre, la sorella, le mogli, le amanti, la figlia, perché il personaggio di Onassis è talmente sfaccettato e anche divisivo, nel senso che è un personaggio molto amato, ma anche molto odiato, che ho preferito farlo raccontare dalle persone che appunto lo hanno conosciuto bene".

Nel servizio l'intervista ad Anna Folli (Autrice)

