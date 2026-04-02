Riparte Mementi: presentato il libro “Il figlio del re” di Mirko Casadei e Zibba

Ad aprire l'edizione primaverile degli appuntamenti letterari del mercoledì sammarinese è la storia dell'orchestra Casadei, la più celebre al mondo. Alla Sala Rubino della Giochi del Titano, organizzatrice in collaborazione con Edizioni Minerva, la presentazione del libro “Il figlio del Re. Storia e storie di Raoul Casadei”, scritto dal figlio Mirko con Zibba. Dunque “Mementi – Mercoledì d'autore” riparte con una serata ricca di racconti inediti e musica, moderata da Sergio Barducci. “Il figlio del Re” è una collezione di ricordi, frammenti ripescati dalla memoria e ordinati in base a emozioni, musica, luoghi del cuore.

Il ritratto del “Re del liscio” dipinto con amore da chi ha ereditato tutte le sue passioni: il figlio Mirko, che da 20 anni guida la famosa orchestra, arricchendola con contaminazioni moderne. “Mio padre era un mare, un luogo speciale nel quale convergevano una serie di fiumi – si legge nel libro -; profondo e immenso, inesplorabile, pieno di vita”. Questo, come altri passaggi, sono stati proposti dalla voce narrante di Francesco Vignali, alternati dalle note delle celebri canzoni dell'orchestra.







