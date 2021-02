Riparte "Seeyousound" online per il mondo

Ancora SEEYOUSOUND come sempre fiction, docu, videoclip e corti per 81 titoli: 5 anteprime internazionali e 16 inediti italiani. Ospiti e concerti in diretta streaming con live su zoom e social in varie lingue. Torino è viva e rilancia progetti indipendenti da tutto il mondo. Fiction musicale dal Portogallo, il pop russo della perestroika e il Bob Dylan finlandese, le 3 selezioni in concorso. Sezione documentaristica in 4 anteprime islandesi, belga e francese, oltre all'omaggio al jazz club londinese. Da ogni angolo del mondo le performance d'avanguardia della scena musicale mondiale. A un anno esatto dal disastro annunciato, che dopo 3 giorni fermò musica e ospiti, si riparte dalle sonorità legate al movimento “BLACK LIVES MATTER” e sulla musica nera americana politica e di protesta. Gli organizzatori hanno voluto 2 nuove sezioni con 30 videoclip sperimentali e 10 short innovativi.

fz