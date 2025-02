MUSEI Ristrutturare l'orgoglio di Parigi IL NUOVO LOUVRE: le prime immagini del progetto di rinnovo del maggior spazio espositivo francese tra i primi al mondo per patrimonio storico e culturale

L'appello viene dalla direttrice del museo che ha chiesto interventi economici e strutturali per il LOUVRE patrimonio di tutti non solo in Francia come ha detto il presidente Macron. Il museo amatissimo dai francesi è la loro maggio istituzione culturale per questo l'amministrazione ha raccolto anche fondi privati per acquisti di opere e riparazioni d'emergenza. Manutenzione delle grandi sale e interventi di messa in sicurezza della Piramide causa l'effetto serra all'interno oltre alla sovraesposizione al grande pubblico delle opere più pregiate come la Gioconda. Pronto il progetto per la totale ristrutturazione dell'intero centro museale parigino. Insomma, una nuova “rinascenza”, non solo architettonica, per il LOUVRE di domani.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: