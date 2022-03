Ritorna il Concorso Internazionale di canto Renata Tebaldi

Il 13 al 17 settembre torna il concorso internazionale intitolato a Renata Tebaldi. È stato infatti emanato il Bando dalla Fondazione Renata Tebaldi. Evento dedicato a giovani candidati di tutto il mondo, che quest’anno cade con l’edizione del Centenario della nascita della “Voce d’Angelo”. L’indimenticato soprano nacque un secolo fa ed il mondo celebra la ricorrenza.

Il soprano si spense a San Marino nel dicembre del 2004 e non vide la prima edizione del suo International voice competition. La formula del concorso prevede, anche per l’edizione 2022, due sezioni: la prima sarà dedicata al repertorio Antico e Barocco; la seconda verterà sul repertorio d’Opera da Mozart a tutto il Novecento. Novità assoluta, introdotta per la prima volta in questa ottava edizione, le pre-selezioni live: due giornate di audizioni dal vivo che permetteranno ai giovani candidati di guadagnarsi il posto in semifinale.

Per la sezione opera l’appuntamento è a Milano al Teatro alla Scala il 5 maggio, mentre per la sezione dedicata alla musica antica la data è quella dell' 8 Maggio allo Château de Versailles.

