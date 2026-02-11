Ritorno ad Aversa alla Troisi

Una storia nella storia, vera! Quella raccontata da Alberto Palmiero in un lungometraggio quasi autobiografico su un aspirante regista tra festival e possibili set (reali: Portobello, Bellocchio, e Venezia). Alla ricerca di un improbabile futuro: torna a casa (Aversa) sconsolato e 'malinconironico' come molti giovani autori oggi. La tenerezza e la gentilezza che l'opera in “commedia nuova” sprigiona deriva dall'intimo e privato interiore di Alberto che apre casa sua davvero. La fidanzata che lo accoglie per amarlo è veramente la sua ragazza. I genitori preoccupati del futuro del protagonista sono realmente papà e mamma cosi anche gli amici più stretti aversani e napoletani. TIENIMI PRESENTE alla Troisi se vuoi fare il cinema - sembra dire Palmiero.









