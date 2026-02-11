TV LIVE ·
Ritorno ad Aversa alla Troisi

Alberto Palmiero presenta al Modernissimo di Bologna la prima regionale di TIENIMI PRESENTE. In sala dal 22 febbraio, film premiato alla sezione FREESTYLE della Festa del Cinema di Roma

11 feb 2026

Una storia nella storia, vera! Quella raccontata da Alberto Palmiero in un lungometraggio quasi autobiografico su un aspirante regista tra festival e possibili set (reali: Portobello, Bellocchio, e Venezia). Alla ricerca di un improbabile futuro: torna a casa (Aversa) sconsolato e 'malinconironico' come molti giovani autori oggi. La tenerezza e la gentilezza che l'opera in “commedia nuova” sprigiona deriva dall'intimo e privato interiore di Alberto che apre casa sua davvero. La fidanzata che lo accoglie per amarlo è veramente la sua ragazza. I genitori preoccupati del futuro del protagonista sono realmente papà e mamma cosi anche gli amici più stretti aversani e napoletani. TIENIMI PRESENTE alla Troisi se vuoi fare il cinema - sembra dire Palmiero.




