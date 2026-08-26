Ritorno al passato

Causa un evento cosmico, molto ma molto anomalo, un intero isolato di OAK STREET viene fiondato in una sorta di buco nero di calore fuori dalla terra. Il quartiere sarà catapultato 200 milioni di anni luce nella preistoria. Una famiglia cerca di salvarsi per tornare indietro prima del tempo... Teoria dello WORMHOLE e paradossi temporali guidano la storia in un misterioso libro dell'epilogo: scienza e fantasy confondono anche lo spettatore, e i dinosauri...









