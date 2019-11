"Rivale", dall'opera al film in proiezione al Fulgor di Rimini

“Rivale”, l'opera scritta da Lucia Ronchetti e dal Maestro Ciavatta - già rappresentata alla Sagra Musicale Malatestiana e proposta attraverso alcuni frammenti questa estate durante la Rassegna Musicarte, diventa un film per una coproduzione San Marino Artist – Sagra Musicale Malatestiana. Dopo l'anteprima nazionale a Roma, il 19 novembre, per l'Europa Film Festival, la trasposizione cinematografica dell'opera da camera moderna verrà presentata questa sera alle 21 al Fulgor di Rimini, proprio nell'ambito della Sagra Musicale Malatestiana alla sua 70esima edizione. Sarà preceduta dall'esecuzione in prima italiana del Requiem di Lucia Ronchetti, Luca Sanzò viola solista.



