"Riveder le stelle" la mostra di Ottavio Fabbri a San Marino

A San Marino, presso Aperouge, all'outlet Experience, la mostra di Ottavio Fabbri, figlio del fondatore della Fabbri Editori, organizzata da Kiwanis club di San Marino.

In questo buio post pandemico di guerra e incertezza, “Rivedere le stelle”, è quasi un augurio che la poliedrica personalità dell'artista Ottavio Fabbri porta a San Marino, attraverso quadri che, con un peculiare gioco di luci, consentono lo spettacolo della profondità dell'azzurro stellato. L'artista è stato a San Marino venerdì, in occasione dell'inaugurazione negli spazi dell'Aperouge dell'outlet Experience. Un taglio del nastro che coincide con l'avvio del progetto "Arte e beneficenza”, che prevede esposizione di artisti che si alternano ogni due mesi, ciascuno dei quali donerà un' opera a favore di Kiwanis club. Le opere di Ottavio Fabbri sono esposte nei più famosi musei e gallerie d’arte contemporanea, tra cui il Museo della Permanente di Milano con la mostra “XX – Il Grande 900 Italiano”. Pittore, scultore e regista, Ottavio Fabbri, figlio dell'editore Dino Fabbri, fondatore della Fratelli Fabbri Editori, è cresciuto circondato dalla cultura. Ed è pronto a condividerla "mi piacerebbe avviare progetti culturali qui a San Marino". La mostra rimarrà allestita per due mesi.

Nel video l'intervista a Julija Mihailenko, pres Kiwanis club RSM ed a Ottavio Fabbri, artista