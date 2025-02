Rivive in sala il Dragone di primavera

Dragon Ball Z - La battaglia degli dei

Il guerriero Saiyan fulvo e arruffato anche arrabbiato con la coda anni 80 d'origine Manga dall'universo Toei Animation. Dragon Ball è il protagonista di una storia che continua mai in un nuovo film dopo decine di fumetti e altrettanti movie e cartoni. Figura della tradizione televisiva giapponese mai doma e da sempre popolare come serie nata nell'84 e replicata per decenni e per diverse generazioni di giovanissimi e pure di adulti. LA BATTAGLIA DEGLI DEI del 2013 torna in versione cinematografica a metà marzo per la nuova Stagione Anime al Cinema. Ci saranno 20 minuti di scene aggiuntive in versione inedita per l'Europa. Scontri epici e distruttivi memori del gattone umanoide Freezer torna Goku e un potente SUPER SAIYAN GOD, un semidio del Sol Levante, vincente.