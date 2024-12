ANTEPRIMA BIOGRAFIA Robbie, "Rob", la scimmia che canta ancora BETTER MAN le anticipazioni sulla imprevedibile vita di Robbie Williams dal 1 gennaio 2025 dopo la première romana solo per l'Italia

Robbie imprevedibile e originario come solo una biografia dettata dal cantante inglese poteva essere: uomo-scimmia sin da bambino scandaloso e realistico per la vita. Williams si vede così perché vuol sentitisi importante come lo era per sua madre da “scimmietta”... Eccessi e dipendenze di "Rob" in una storia piena del cinismo teatrale dell'icona pop britannica più celebrata. Dopo i racconti sulla discesa all'inferno in una docuserie l'intera vita con la faccia da scimmia affascinante in un film provocatorio. Un insoddisfatto di sé perenne non teme di mettersi a nudo nelle sue debolezze per redimere il passato facendone un futuro presente di successo.

