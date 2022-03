SPETTACOLO BOLOGNA Roberto Ciufoli: 'testiamo' la vita sul palcoscenico Al Teatro Dehon bolognese arriva IL TEST due tempi comici interpretati e diretti da Roberto Ciufoli

IL TEST, tradotto e adattato (da Piero Pasqua) in un copione ironico e divertente all'italiana dal testo originale spagnolo di JORDI VALLEJO successo permanente da Madrid a Barcellona una graffiante parodia del denaro... La domanda della vita da fare a tutti “quelli che per i soldi...”, li vorrebbero subito o anche tra 10 anni (basta che siano di più)!?. Hector e Paula hanno problemini economici in coppia e l'amico Toni in attesa che arrivi Berta (la giovanissima fidanzata psicologa) propone un TEST sulla fortuna in tasca. Divertente quesito amichevole che diventa feroce questione di scelte concrete da prendere a tavola, davvero. Soldi, sentimenti e sesso: tre S dai mille guai. Meglio l'uovo o la gallina con gli strascichi del caso. Delicati segreti tra amici e amanti commensali per una sera scoprono difetti e mancanze reciproche. “Testatisi” a vicenda e travolti dagli esiti l'ardua sentenza è un dilemma tra la voracità del morso e via o del futuro piatto e sostanzioso. Un finale del tutto imprevedibile tira in ballo la “quaestio” esistenziale: quanto siamo certi dei rapporti d'amore e d'amicizia se mancano... i soldoni.

fz

